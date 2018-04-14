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В аэропорту Одессы поймали россиянина с поддельным паспортом

В аэропорту Одессы поймали россиянина с поддельным паспортом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. Пограничники в международном аэропорту Одессы обнаружили у гражданина Российской Федерации поддельный паспорт. За это его привлекли к административной ответственности и запретили въезд в Украину на три года. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

"Воспользоваться поддельный паспортом пытался гражданин Российской Федерации, который прибыл рейсом "Стамбул-Киев". Во время осуществления тщательной проверки правоохранителями выявлено частичную подделку паспортного документа, а именно - повторное наклеивание защитной ламинирующей пленки, перепрошивка документа и изменение некоторых сроков действия", - сообщили в пресс-службе.

Как отметили в ГПСУ, гражданина привлекли к административной ответственности и запретили ему въезд в Украину сроком на три года.

Напомним, Украина за время независимости, с 1991 года, выдворила более 40 тысяч иностранцев-правонарушителей.

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