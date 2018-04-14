Україна за час незалежності видворила більше 40 тис. іноземців
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Україна за час незалежності, з 1991 року, видворила понад 40 тисяч іноземців-правопорушників. Про це УНН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.
"З початку незалежності на українських кордонах співробітниками Державної прикордонної служби України затримано близько 150 тисяч нелегальних мігрантів, із них 123 тисячі за незаконний перетин кордону, та відмовлено у пропуску майже 180 тисячам потенційних незаконних мігрантів, а понад 40 тисяч іноземців-правопорушників видворено з України", - розповіли у відомстві.
При цьому, поінформували у відомстві, за останні три роки спроби мігрантів незаконно перетнути кордон значно зменшилися: у 2015 році – 1807 осіб, 2016 рік – 1040 осіб, 2017 рік – 886 осіб.
Як повідомляв УНН, СБУ закрила в’їзд до України 60 громадянам Росії, видвореним з США на фоні справи про отруєння колишнього полковника російського ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки.