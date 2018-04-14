В аеропорту Одеси впіймали росіянина з підробленим паспортом
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Прикордонники в міжнародному аеропорту Одеси виявили у громадянина Російської Федерації підроблений паспорт. За це його притягли до адмінвідповідальності і заборонили в’їзд в Україну на три роки. Про це УНН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.
"Скористатись підробленим паспортом намагався громадянин Російської Федерації, який прибув рейсом "Стамбул-Київ". Під час здійснення ретельної перевірки правоохоронцями виявлено часткову підробку паспортного документу, а саме – повторне наклеювання захисної ламінуючої плівки, перепрошивка документу та змінення деяких термінів дії", - повідомили у прес-службі.
Як зазначили у ДПСУ, громадянина притягнуто до адміністративної відповідальності та заборонено в’їзд в Україну терміном на три роки.
Нагадаємо, Україна за час незалежності, з 1991 року, видворила понад 40 тисяч іноземців-правопорушників.