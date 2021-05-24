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В аэропорту Минска снова задержали самолет с пассажирами: рейс Lufthansa во Франкфурт

Киев • УНН

 • 17824 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Днем 24 мая в Национальном аэропорту Минска был задержан рейс LH1487 авиакомпании Lufthansa, отправляющийся во Франкфурт, передает УНН со ссылкой на сообщение аэропорта белорусской столицы.

В аэропорту Минска снова задержали самолет с пассажирами: рейс Lufthansa во Франкфурт

Детали

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, незадолго до вылета на его электронную почту поступило анонимное сообщение о намерении совершить теракт на этом рейсе.

Посадка на рейс, вылет которого планировался в 14:20 (время совпадает с киевским), приостановлена.

"В соответствии с республиканскими нормативными правовыми актами в области авиационной безопасности в таких ситуациях подразделениями авиационной безопасности аэропорта должны быть приняты исчерпывающие меры в целях обеспечения безопасности пассажиров, экипажей и воздушных судов. В этой связи на данный момент осуществляются процедуры по повторному досмотру воздушного судна и всего, что на нем будет перевозиться", - говорится в сообщении.

"Приносим извинения за задержку рейса по независящим от нас причинам. Надеемся на понимание того, что все предпринимаемые меры направлены на обеспечение защиты жизни и здоровья граждан", - решили добавить в аэопорту.

Контекст

23 мая около 15 часов дня самолет авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился сооснователь Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале “Пул первого”. Руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта, где должен был изначально приземлиться самолет, сообщала, что между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт, из-за чего самолет решили посадить в Минске. Однако, по словам одного из пассажиров рейса, никакого конфликта не было. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.

“Мы спросили его, что происходит. Он сказал, кто он, и добавил: „Меня здесь ждет смертная казнь“. Он был уже спокойнее, но дрожал. Рядом с ним все время стоял офицер, и вскоре военные его просто вывели”, — рассказал пассажир.

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