В аеропорту Мінська знову затримали літак з пасажирами: рейс Lufthansa до Франкфурту

Деталі

Як повідомили в пресслужбі аеропорту, незадовго до вильоту на його електронну пошту надійшло анонімне повідомлення про намір здійснити теракт на цьому рейсі.

Посадка на рейс, виліт якого планувався о 14:20 (час збігається з київським), припинена.

“Відповідно до республіканських нормативних правових актів в галузі авіаційної безпеки в таких ситуаціях підрозділами авіаційної безпеки аеропорту повинні бути вжиті вичерпні заходи з метою забезпечення безпеки пасажирів, екіпажів і повітряних суден. У зв’язку з цим на даний момент здійснюються процедури з повторного огляду повітряного судна і всього, що на ньому буде перевозитися”, — йдеться в повідомленні.

“Приносимо вибачення за затримку рейсу з незалежних від нас причин. Сподіваємося на розуміння того, що всі вжиті заходи спрямовані на забезпечення захисту життя і здоров’я громадян”, — вирішили додати в аеопорту.

Контекст

23 травня близько 15-ї години дня літак авіакомпанії Ryanair Афіни — Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасєвіч, його затримали.

Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі “Пул першого”. Керівник відділу комунікацій Литовського міжнародного аеропорту, де повинен був спочатку приземлитися літак, повідомляла, що між членом екіпажу і пасажиром стався конфлікт, через що літак вирішили посадити в Мінську. Однак, за словами одного з пасажирів рейсу, ніякого конфлікту не було. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасєвіча відвели в сторону, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.

“Ми запитали його, що відбувається. Він сказав, хто він, і додав: „Мене тут чекає смертна кара“. Він був уже спокійніше, але тремтів. Поруч з ним весь час стояв офіцер, і незабаром військові його просто вивели”, — розповів пасажир.