В аэропорту "Львов" задержали иностранца, которого разыскивал Интерпол
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. В международном аэропорту "Львов" задержали турка, которого разыскивал Интерпол за отмывание денег. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского пограничного отряда, передает УНН.
Как сообщили в пресс-службе, в международном аэропорту "Львов" во время пограничного контроля пассажиров рейса Стамбул - Львов сработала база Интерпола.
"Один из пассажиров разыскивается в Венгрии за отмывание денег. Пограничники сообщили полицию и дежурного бюро Интерпола в Киеве об обнаруженном мужчине. 43-летнего турка арестовали с целью дальнейшей экстрадиции в Венгрию для привлечения к уголовной ответственности за отмывание денег, а именно - ст. 399 УК Венгрии", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, в международном пункте пропуска железнодорожного сообщения "Зерновое" пограничники задержали гражданина Молдовы, которого разыскивал Интерпол.