В аеропорту "Львів" затримали іноземця, якого розшукував Інтерпол
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. У міжнародному аеропорту “Львів” затримали турка, якого розшукував Інтерпол за відмивання грошей. Про це повідомили у прес-службі Львівського прикордонного загону, передає УНН.
Як повідомили у прес-службі, у міжнародному аеропорту „Львів“ під час прикордонного контролю пасажирів рейсу Стамбул — Львів спрацювала база Інтерполу.
"Один з пасажирів розшукується в Угорщині за відмивання грошей. Прикордонники повідомили поліцію та чергового бюро Інтерполу в Києві про виявленого чоловіка. 43-річного турка арештували з метою подальшої екстрадиції до Угорщини для притягнення до кримінальної відповідальності за відмивання грошей, а саме — ст. 399 КК Угорщини”, — повідомили у прес- службі.
Нагадаємо, у міжнародному пункті пропуску залізничного сполучення "Зернове" прикордонники затримали громадянина Молдови, якого розшукував Інтерпол.