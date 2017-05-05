В аэропорту Лондона задержали подозреваемого в терроризме
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Полиция Лондона задержала мужчину, который прилетел из Турции, в аэропорту Хитроу по подозрению в терроризме, передает УНН со ссылкой на ВВС.
“30-летний мужчина был задержан сразу после того, как вышел из самолета, прилетевшего из Стамбула”, — говорится в сообщении.
Полиция также сообщила об обыске в этом деле недвижимости на востоке Лондона. Мужчину подозревают в подготовке терактов на территории страны и обучении потенциальных террористов.