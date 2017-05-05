В аеропорту Лондона затримали підозрюваного в тероризмі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Поліція Лондона затримала чоловіка, який прилетів з Туреччини, в аеропорту Хітроу за підозрою в тероризмі, передає УНН з посиланням на ВВС.
“30-річний чоловік був затриманий відразу після того, як вийшов з літака, який прилетів зі Стамбула”, — йдеться в повідомленні.
Поліція також повідомила про обшук у цій справі нерухомості на сході Лондона. Чоловіка підозрюють у підготовці терактів на території країни та навчанні потенційних терористів.