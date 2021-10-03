В аэропорту "Атлантик-сити" из птиц загорелся пассажирский самолет
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Вечером в субботу, 2 октября, в международном аэропорту "Атлантик-сити" в США в результате попадания птицы в правый двигатель при рулежке на взлетную полосу загорелся пассажирский самолет компании Spirit Airlines. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC Philadelphia.
Детали
Самолет должен был вылететь в международный аэропорт Форт-Лодердейл-Голливуд. Все пассажиры были благополучно эвакуированы из самолета загорелся.
Губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи написал на своей странице в Twitter: "Все пассажиры и члены экипажа благополучно эвакуированы из самолета. Сообщений о серьезных ранения не поступало. Аэропорт снова открыт ".
Напомним
Два человека погибли в результате столкновения вертолета и самолета в воздухе над аэропортом в американском штате Аризона.