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В аэропорту "Атлантик-сити" из птиц загорелся пассажирский самолет

В аэропорту "Атлантик-сити" из птиц загорелся пассажирский самолет

Киев  •  УНН

 • 39877 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Вечером в субботу, 2 октября, в международном аэропорту "Атлантик-сити" в США в результате попадания птицы в правый двигатель при рулежке на взлетную полосу загорелся пассажирский самолет компании Spirit Airlines. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC Philadelphia.

Детали

Самолет должен был вылететь в международный аэропорт Форт-Лодердейл-Голливуд. Все пассажиры были благополучно эвакуированы из самолета загорелся.

Губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи написал на своей странице в Twitter: "Все пассажиры и члены экипажа благополучно эвакуированы из самолета. Сообщений о серьезных ранения не поступало. Аэропорт снова открыт ".

Напомним

Два человека погибли в результате столкновения вертолета и самолета в воздухе над аэропортом в американском штате Аризона.

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