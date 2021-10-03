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В аеропорту “Атлантик-сіті” через птахів загорівся пасажирський літак

Київ • УНН

 • 39885 перегляди

КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Увечері в суботу, 2 жовтня, в міжнародному аеропорту “Атлантик-сіті” у США в результаті попадання птаха в правий двигун при рулежке на злітну смугу загорівся пасажирський літак компанії Spirit Airlines. Про це інформує УНН з посиланням на NBC Philadelphia.

Деталі

Літак повинен був вилетіти в міжнародний аеропорт Форт-Лодердейл-Голлівуд. Всі пасажири були благополучно евакуйовані з літака, що загорівся.

Губернатор штату Нью-Джерсі Філ Мерфі написав на своїй сторінці в Twitter: “Всі пасажири і члени екіпажу благополучно евакуйовані з літака. Повідомлень про серйозні поранення не надходило. Аеропорт знову відкритий”.

Нагадаємо

Двоє людей загинули в результаті зіткнення вертольота і літака в повітрі над аеропортом в американському штаті Арізона.

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