В аэропорту Амстердама задержали российскую журналистку
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. В аэропорту Амстердама полиция задержала корреспондента “Новой газеты” Елену Милашину, а также сотрудницу правозащитного центра “Мемориал” Милану Бахаеву. Об этом сообщает УНН ссылаясь на “Новую газету”.
“Милашина и Бахаева прилетели в Амстердам на встречу с правозащитниками, исследующими проблему сирийских беженцев”, — пишет издание.
Как сообщает издание, что конкретных претензий к задержанным не предъявляют. Обе они находятся в отделении полиции при аэропорте Амстердама. У Милашиной без объяснений мотивов изъят телефон.
Редакция издания связывается с послом Нидерландов в России, чтобы выяснить детали инцидента и конкретные претензии правоохранителей.
Напомним, полиция Уганды задержала журналистов BBC по подозрению в незаконном владении рецептурными препаратами.