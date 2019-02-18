В аеропорту Амстердама затримали російську журналістку
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. В аеропорту Амстердама поліція затримала кореспондента "Нової газети" Олену Мілашину, а також співробітницю правозахисного центру "Меморіал" Мілану Бахаеву. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Нову газету" .
"Мілашина і Бахаева прилетіли в Амстердам на зустріч з правозахисниками, що досліджують проблему сирійських біженців", - пише видання.
Як повідомляє видання, що конкретних претензій до затриманих не пред'являють. Обидві вони знаходяться у відділенні поліції при аеропорті Амстердама. У Мілашиної без пояснень мотивів вилучено телефон.
Редакція видання зв'язується з послом Нідерландів в Росії, щоб з'ясувати деталі інциденту і конкретні претензії правоохоронців.
Нагадаємо, поліція Уганди затримала журналістів BBC за підозрою в незаконному володінні рецептурними препаратами.