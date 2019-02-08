В Уганді затримали журналістів BBC за незаконні ліки
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Поліція Уганди затримала журналістів BBC за підозрою у незаконному володінні рецептурними препаратами. Згодом їх відпустили, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Поліція знайшла у затриманих 14 коробок з таблетками, вакцинами та іншими ліками, які можна купити лише за рецпетом.
Поліція відпустила журналістів після того, як з'ясувалося, що вони проводили розслідування щодо нелегального продажу ліків чиновниками.
"Наразі зрозуміло, що їхнім мотивом було показати, як легко можна купити державні ліки", - заявили у поліції Уганди.
Як повідомляв УНН, на думку експертів мережеві аптеки України перетворилися у "супермаркети", які продають людям непотрібні ліки, переслідуючи, передусім, свої бізнес-цілі.