В Уганде задержали журналистов BBC за незаконные лекарства
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Полиция Уганды задержала журналистов BBC по подозрению в незаконном владении рецептурными препаратами. Впоследствии их отпустили, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Полиция нашла у задержанных 14 коробок с таблетками, вакцинами и другими лекарствами, которые можно купить только по рецепту.
Полиция отпустила журналистов после того, как выяснилось, что они проводили расследование нелегальной продажи лекарств чиновниками.
"Сейчас понятно, что их мотивом было показать, как легко можно купить государственные лекарства", - заявили в полиции Уганды.
Как сообщал УНН, по мнению экспертов сетевые аптеки Украины превратились в "супермаркеты", которые продают людям ненужные лекарства, преследуя, прежде всего, свои бизнес-цели.