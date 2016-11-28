Побережье Судака в Крыму загрязнено мазутом
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В оккупированном Крыму сегодня местные жители обнаружили на пляжах Судака черные пятна вяжущего вещества, нефтяного происхождения - скорее всего мазута, передает УНН со ссылкой на официальный сайт подконтрольного власти РФ городского округа Судак.
Как указано на официальном сайте, черные пятна растянулись практически по всему побережью города - от Алчака до крепости. Наиболее загрязненным оказался центральный городской пляж от кафе "Бригантина" до спасательной станции. На набережной уже обнаружили погибшую в мазуте птицу.
Как прокомментировал событие директор предприятия "Судакмортранс" Сергей Троицкий, скорее всего мазут попал на побережье с сухогруза, который зашел в Судакскую бухту на время шторма.
В подконтрольной РФ администрации города, сообщили, что об этой ситуации сразу же проинформировали так называемую экологическую инспекцию и природоохранную прокуратуру Крыма.
На сайте указано, что местных жителей и гостей города призвали воздержаться от посещения пляжей.
Работы по очистке береговой линии начнутся после взятия проб экологической службой в ближайшее время.