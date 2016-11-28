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Узбережжя Судака у Криму забруднено мазутом

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. В окупованому Криму сьогодні місцеві жителі виявили на пляжах Судака чорні плями в'язкої речовини, нафтового походження, - швидше за все мазут, передає УНН із посиланням на офіційний сайт підконтрольного владі РФ міського округу Судак.

Узбережжя Судака у Криму забруднено мазутом

Як зазначено на офіційній сторінці, чорні плями розтягнулися практично по всьому узбережжю міста — від Алчака до фортеці. Найбільш забрудненим виявився центральний міський пляж від кафе “Бригантина” до рятувальної станції. На набережній вже виявили загиблого в мазуті птаха.

Як прокоментував подію директор підприємства “Судакмортранс” Сергій Троїцький, найімовірніше мазут потрапив на узбережжя із суховантажа, який зайшов у Судакську бухту на час шторму.

В адміністрації міста, що підконтрольна РФ, повідомили, що про цю ситуацію одразу ж поінформували так звані екологічну інспекцію та природоохоронну прокуратуру Криму.

На сайті зазначено, що місцевих жителів жителів і гостей міста влада, підконтрольна РФ, закликала утриматися від відвідування пляжів.

Роботи з очистити берегової лінії почнуться після взяття проб екологічною службою найближчим часом.

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