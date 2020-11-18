УЕФА засчитала техническое поражение Норвегии за пропуск матча в Лиге наций

Норвежской стороне присудили техническое поражение за пропуск поединка, который должен был состояться 15 ноября. Ранее управление здравоохранения Норвегии запретило отправиться футбольной сборной на выездные поединки.

Отмечено, что у норвежской стороны есть пять дней на то, чтобы пригласить обоснование данного решения УЕФА и возможность подать апелляцию.

Добавим, Норвегия с 9 очками идет на втором месте группы 1 дивизиона Б, Румыния с 7 очками занимает третью позицию. Лидер квартета — Австрия (12 очков).