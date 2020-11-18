УЕФА засчитала техническое поражение Норвегии за пропуск матча в Лиге наций
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрел дело в отношении отмененного матча 5-го тура Лиги наций с участием сборных Румынии и Норвегии, передает УНН со ссылкой на "Twitter" Федерации футбола Норвегии.
Норвежской стороне присудили техническое поражение за пропуск поединка, который должен был состояться 15 ноября. Ранее управление здравоохранения Норвегии запретило отправиться футбольной сборной на выездные поединки.
Отмечено, что у норвежской стороны есть пять дней на то, чтобы пригласить обоснование данного решения УЕФА и возможность подать апелляцию.
Добавим, Норвегия с 9 очками идет на втором месте группы 1 дивизиона Б, Румыния с 7 очками занимает третью позицию. Лидер квартета — Австрия (12 очков).