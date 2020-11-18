УЄФА зарахувала технічну поразку Норвегії за пропуск матчу в Лізі націй
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Дисциплінарний комітет УЄФА розглянув справу стосовно скасованого матчу 5-го туру Ліги націй за участі збірних Румунії та Норвегії, передає УНН з посиланням на “Twitter” Федерації футболу Норвегії.
Норвезькій стороні присудили технічну поразку за пропуск поєдинку, який мав відбутися 15 листопада. Раніше управління охорони здоров’я Норвегії заборонило відправитися футбольній збірній на виїзні поєдинки.
Зазначено, що у норвезької сторони є п’ять днів на те, щоб запросити обґрунтування даного рішення УЄФА та можливість подати апеляцію.
Додамо, Норвегія з 9 очками йде на другому місці групи 1 дивізіону Б, Румунія з 7 очками займає третю позицію. Лідер квартету — Австрія (12 очок).