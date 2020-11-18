УЄФА зарахувала технічну поразку Норвегії за пропуск матчу в Лізі націй

Норвезькій стороні присудили технічну поразку за пропуск поєдинку, який мав відбутися 15 листопада. Раніше управління охорони здоров’я Норвегії заборонило відправитися футбольній збірній на виїзні поєдинки.

Зазначено, що у норвезької сторони є п’ять днів на те, щоб запросити обґрунтування даного рішення УЄФА та можливість подати апеляцію.

Додамо, Норвегія з 9 очками йде на другому місці групи 1 дивізіону Б, Румунія з 7 очками займає третю позицію. Лідер квартету — Австрія (12 очок).