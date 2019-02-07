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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 77301 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 101317 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 135979 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 134417 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131613 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 126018 просмотра

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7 марта, 08:52 • 163498 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141506 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145334 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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УЕФА рассмотрит возможность отмены правила выездного гола

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 февраля. УНН. Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отменить правило выездного гола в матчах плей-офф еврокубков, сообщает УНН со ссылкой на портал "Kicker".

Данный вопрос будет рассматриваться на заседании конгресса УЕФА в Риме. Однако окончательное решение на заседании не будет принято, но такие обсуждения приближают конец "устаревшего", по мнению футбольных болельщиков, правила.

Отметим, что сейчас в еврокубках действует следующее правило. В случае двухматчевых противостояний, к следующему этапу турниров проходит та команда, которая больше забьет на чужом поле.

Добавим также, впервые это правило было введено в 1965 году, а затем было распространено на все еврокубковые соревнования. Таким образом, хотели выровнять шансы хозяев и гостей, которые испытывали стресс в связи с переездом, а также в отсутствии единых стандартов в размере футбольных мячей и полей.

Украинские Национальные Новости

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