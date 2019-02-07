УЕФА рассмотрит возможность отмены правила выездного гола
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отменить правило выездного гола в матчах плей-офф еврокубков, сообщает УНН со ссылкой на портал "Kicker".
Данный вопрос будет рассматриваться на заседании конгресса УЕФА в Риме. Однако окончательное решение на заседании не будет принято, но такие обсуждения приближают конец "устаревшего", по мнению футбольных болельщиков, правила.
Отметим, что сейчас в еврокубках действует следующее правило. В случае двухматчевых противостояний, к следующему этапу турниров проходит та команда, которая больше забьет на чужом поле.
Добавим также, впервые это правило было введено в 1965 году, а затем было распространено на все еврокубковые соревнования. Таким образом, хотели выровнять шансы хозяев и гостей, которые испытывали стресс в связи с переездом, а также в отсутствии единых стандартов в размере футбольных мячей и полей.