УЕФА рассмотрит возможность отмены правила выездного гола

Данный вопрос будет рассматриваться на заседании конгресса УЕФА в Риме. Однако окончательное решение на заседании не будет принято, но такие обсуждения приближают конец "устаревшего", по мнению футбольных болельщиков, правила.

Отметим, что сейчас в еврокубках действует следующее правило. В случае двухматчевых противостояний, к следующему этапу турниров проходит та команда, которая больше забьет на чужом поле.

Добавим также, впервые это правило было введено в 1965 году, а затем было распространено на все еврокубковые соревнования. Таким образом, хотели выровнять шансы хозяев и гостей, которые испытывали стресс в связи с переездом, а также в отсутствии единых стандартов в размере футбольных мячей и полей.