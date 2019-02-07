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УЄФА розгляне можливість скасування правила виїзного голу

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Виконавчий комітет Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) може скасувати правило виїзного гола в матчах плей-оф єврокубків, повідомляє УНН з посиланням на портал “Kicker”.

Дане питання буде розглядатися на засіданні конгресу УЄФА в Римі. Однак остаточне вирішення на засіданні не буде прийнято, але такі обговорення наближають кінець “застарілого”, на думку футбольних уболівальників, правилом.

Зазначимо, що наразі в єврокубках діє наступне правило. У випадку двоматчевих протистоянь, до наступного етапу турнірів проходить та команда, яка більше заб’є на чужому полі.

Додамо також, вперше це правило було введено в 1965 році, а потім було поширено на всі єврокубкові змагання. Таким чином, хотіли вирівняти шанси господарів і гостей, які відчували стрес у зв’язку з переїздом, а також у відсутності єдиних стандартів в розмірі футбольних м’ячів і полів.

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