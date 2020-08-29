УЕФА назвал символическую сборную сезона Лиги чемпионов

В команду вошли 23 футболиста:

Вратари: Мануэль Нойер (“Бавария”), Облак (“Атлетико”), Антони Лопеш (“Лион”)

Защитники: Альфонсо Дэвис, Йозуа Киммо, Давид Алаба (все — “Бавария”), Вирджил ван Дейк (“Ливерпуль”), Дайо Упамекано (“Лейпциг”), Анхелиньо (“Манчестер Сити” / “Лейпциг”)

Полузащитники: Тиаго Алькантара, Леон Горетцка, Томас Мюллер (все — “Бавария”), Кевин де Брюйне (“Манчестер Сити”), Уссем Ауар (“Лион”), Марсель Забитцер (“Лейпциг”), Маркиньос (“Пари Сен Жермен ”), Алехандро Гомес (“Аталанта”)

Нападающие: Серж Гнабри, Роберт Левандовски (оба — “Бавария”), Килиан Мбаппе, Неймар (оба — “Пари Сен-Жермен”), Лионель Месси (“Барселона”), Стерлинг (“Манчестер Сити”).

Стоит отметить, что звездный форвард “Ювентуса” Криштиану Роналду в этом году не вошел в команды. Это первый случай за последние десять сезонов, когда португалец не попал в число лучших футболистов Лиги чемпионов.