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УЄФА назвав символічну збірну сезону Ліги чемпіонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. УЄФА оголосив символічну збірну минулого сезону Ліги чемпіонів в яку потрапили одразу дев'ять гравців "Баварії", передає УНН.

УЄФА назвав символічну збірну сезону Ліги чемпіонів

В команду увійшли 23 футболісти:

Воротарі: Мануель Нойєр (“Баварія”), Ян Облак (“Атлетіко”), Антоні Лопеш (“Ліон”);

Захисники: Альфонсо Девіс, Йозуа Кімміх, Давид Алаба (всі — “Баварія”), Вірджіл ван Дейк (“Ліверпуль”), Дайо Упамекано (“Лейпциг”), Анхеліньо ("Манчестер Сіті"/"Лейпциг“);

Півзахисники: Тіаго Алькантара, Леон Горетцка, Томас Мюллер (усі — “Баварія”), Кевін де Брюйне (“Манчестер Сіті”), Уссем Ауар (“Ліон”), Марсель Забітцер (“Лейпциг”), Маркіньос (“Парі Сен-Жермен”) , Алехандро Гомес (“Аталанта”);

Нападники: Серж Гнабрі, Роберт Левандовскі (обидва — “Баварія”), Кіліан Мбаппе, Неймар (обидва — “Парі Сен-Жермен”), Ліонель Мессі (“Барселона”), Рахім Стерлінг (“Манчестер Сіті”).

Варто відзначити, що зірковий форвард “Ювентуса” Кріштіану Роналду в цьому році не увійшов до команди. Це перший випадок за останні десять сезонів, коли португалець не потрапив до переліку найкращих футболістів Ліги чемпіонів.

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