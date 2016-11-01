УЕФА назвал ориентировочные составы команд матча "Бенфика" - "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал ориентировочные составы матча 4-го тура группового раунда Лиги Чемпионов группы В между "Бенфикой" и "Динамо", передает УНН со ссылкой на УЕФА.
Состав "Бенфики": Эдерсон; Семеду, Луизао, Линделёфа, Гримальдо; Фейса, Пицци, Сальвио, Серви; Гедеш, Митроглу.
Киевское "Динамо": А.Рудько; М.Морозюк, Е.Хачериди, Д.Вида, В.Антунеш; А.Рыбалко; В.Циганков, С.Сидорчук, В.Буяльский, Д.Гонсалес; Ж.Мораес.
Также в матче не сыграют: Д.Гармаш - травма колена, А.Ярмоленко - травма колена, Данило Силва также травма колена, В.Федорчук - мышечная травма.
Напомним, тренер "Бенфики" объявил заявочный список игроков на матч с "Динамо" .