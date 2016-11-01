УЄФА назвав орієнтовні склади команд матчу "Бенфіка" - "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) назвав орієнтовні склади матчу 4-го туру групового раунду Ліги Чемпіонів групи В між "Бенфікою" та "Динамо", передає УНН з посиланням на УЄФА.
Склад "Бенфіки": Едерсон; Семеду, Луїзао, Лінделеф, Грімальдо; Фейса, Пицци, Сальвіо, Серви; Гедеш, Мітроглу.
Київське "Динамо": А.Рудько; М.Морозюк, Є.Хачеріді, Д.Віда, В.Антунеш; А.Рибалка; В.Циганков, С.Сидорчук, В.Буяльський, Д.Гонсалес; Ж.Мораес.
Також в матчі не зіграють: Д.Гармаш - травма коліна, А.Ярмоленко - травма коліна, Данило Сілва також травма коліна, В.Федорчук - м'язова травма.
Нагадаємо, тренер "Бенфіки" оголосив заявочний список гравців на матч з "Динамо".