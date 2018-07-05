УЕФА позволил в Лиге чемпионов и Лиге Европы проводить четвертые замены
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. В ряде турниров УЕФА немедленно вступили в силу некоторые поправки к правилам игры среди которых проведение дополнительной, четвертой замены, информирует УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.
В основное время команды по-прежнему могут сделать максимум за три замены. Если матч перейдет в дополнительное время, команды имеют право на одну дополнительную замену.
Данное правило касается таких турниров УЕФА, как Лига чемпионов, Лига Европы, Суперкубок УЕФА, Лига чемпионов среди женщин, Кубок регионов УЕФА.
Кроме того, УЕФА разрешила использование электронных средств коммуникации в технической зоне.
Поправка говорит, что официальные представители команд могут пользоваться любыми формами электронной коммуникации, если это непосредственно относится к здоровью и безопасности футболистов или к тактическим / тренерским аспектам. Однако использовать можно только небольшие, мобильные, портативные устройства (например, микрофон, наушники, мобильный телефон или смартфон, умные часы, ноутбук).
Напомним, что УЕФА также разрешил продажу алкоголя на играх ЛЧ и ЛЕ.