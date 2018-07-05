УЄФА дозволив в Лізі чемпіонів і Лізі Європи проводити четверті заміни

В основний час команди як і раніше можуть зробити максимум за три заміни. Якщо матч перейде в додатковий час, команди мають право на одну додаткову заміну.

Дане правило стосується таких турнірів УЄФА, як Ліга чемпіонів, Ліга Європи, Суперкубок УЄФА, Ліга чемпіонів серед жінок, Кубок регіонів УЄФА.

Окрім того, УЄФА дозволила використання електронних засобів комунікації в технічній зоні.

Поправка говорить, що офіційні представники команд можуть користуватися будь-якими формами електронної комунікації, якщо це безпосередньо відноситься до здоров’я і безпеки футболістів або до тактичним/тренерським аспектам. Однак використовувати можна тільки невеликі, мобільні, портативні пристрої (наприклад, мікрофон, навушники, мобільний телефон або смартфон, розумні годинник, лептоп).

Нагадаємо, що УЄФА також дозволив продаж алкоголю на іграх ЛЧ і ЛЄ.