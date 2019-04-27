УЕФА дисквалифицировал звезду ПСЖ на три поединка Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА вынесла приговор нападающему "Пари Сен-Жермен" Неймару за оскорбление судей, сообщает УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.
Союз европейских футбольных ассоциаций запретил нападающему "ПСЖ" участвовать в трех ближайших матчах Лиги чемпионов.
Такое наказание бразилец получил за оскорбление официальных лиц, обслуживавших матч 1/8 финала Лиги чемпионов между парижанами и "Манчестер Юнайтед" (1:3).
Исходя из этого, футболист не сможет помочь "ПСЖ" в трех играх группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.
Примечательно, что за сообщение "RMC" французский гранд подаст апелляцию.
Также добавим, в нынешнем сезоне Неймар за "ПСЖ" сыграл 23 матча, в которых забил 20 голов и отдал 11 результативных передач.