УЄФА дискваліфікував зірку ПСЖ на три поєдинки Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Контрольно-дисциплінарна і етична інстанція УЄФА винесла вирок нападнику "Парі Сен-Жермен" Неймару за образу суддів, повідомляє УНН з посиланням на сайт Асоціації.
Союз європейських футбольних асоціацій заборонив нападаючому "ПСЖ" брати участь в трьох найближчих матчах Ліги чемпіонів.
Таке покарання бразилець отримав за образу офіційних осіб, які обслуговували матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між парижанами і "Манчестер Юнайтед" (1:3).
Виходячи з цього, футболіст не зможе допомогти "ПСЖ" в трьох іграх групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2019/20.
Примітно, що за повідомлення "RMC" французький гранд подасть апеляцію.
Також додамо, у нинішньому сезоні Неймар за "ПСЖ" зіграв 23 матчі, в яких забив 20 голів і віддав 11 результативних передач.