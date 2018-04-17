ВНИМАНИЕ розыск: УНН ищет спонсора своей рекламной акции

Сотрудники агентства были приятно удивлены, тем, как группа неравнодушных граждан встречает их с музыкой – на Крещатике в честь УНН целых два часа звучали композиции Кузьмы, Brutto и других групп. Весь творческий коллектив агентства выражает благодарность всем, кто пожертвовал своим рабочим днем ради проведения перфоманса.

Приятные результаты акции не заставили себя долго ждать: за время проведения перформанса посещение сайта УНН выросло в среднем на 15%, читабельность новостей увеличилась на 8%, количество цитат новостей сайта возросло в среднем еще на 18%. И это только за два часа! Постояли бы неравнодушные участники акции под стенами УНН еще немного, результаты, наверняка, были бы еще более впечатляющими.

В свете такого успеха УНН выражает особую благодарность спонсору акции – человеку, который не пожалел денег на раскрутку и продвижение отечественного информационного агентства таким очень нестандартным путем. На память у агентства о сегодняшней акции осталось несколько фотографий кураторов мероприятия и видео раздачи денег участникам шоу. Лично с заказчиком нам пока познакомиться не удалось, но мы с радостью, по возможности, выскажем ему благодарность лично. Поэтому, если Вам что-нибудь известно о жизни и деятельность гениальных пиарщиков современности, звоните и пишите нам. Страна должна знать своих героев.

Пончики в знак благодарности мы уже приготовили! :)