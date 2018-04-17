УВАГА розшук: УНН шукає спонсора своєї рекламної акції

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Сьогодні під стінами будівлі, де розташоване інформаційне агентство УНН, пройшла несподівана і весела промоакція.

Співробітники агентства були приємно здивовані тим, як група небайдужих громадян зустрічає їх з музикою - на Хрещатику на честь УНН аж дві години звучали композиції Кузьми, Brutto та інших гуртів. 

Весь творчий колектив агентства висловлює подяку всім, хто пожертвував своїм робочим днем заради проведення перформансу. Приємні результати акції не змусили себе довго чекати: за час проведення перформансу відвідування сайту УНН виросло в середньому на 15%, читабельність новин збільшилася на 8%, кількість цитат новин сайту зросла в середньому ще на 18%. І це тільки за дві години!

Постояли б небайдужі учасники акції під стінами УНН ще трохи, результати, напевно, були б ще більш вражаючими. У світлі такого успіху УНН висловлює особливу подяку спонсору акції - людині, яка не пошкодувала грошей на розкрутку і просування вітчизняного інформаційного агентства таким дуже нестандартним шляхом. На пам'ять у агентства про сьогоднішню акцію залишилося кілька фотографій кураторів заходу і відео роздачі грошей учасникам шоу.

Особисто з замовником нам поки познайомитися не вдалося, але ми з радістю, за можливості, висловимо йому подяку особисто. Тому, якщо Вам що-небудь відомо про життя і діяльність геніальних піарників сучасності, телефонуйте і пишіть нам. Країна повинна знати своїх героїв.

Пончики в знак подяки ми вже приготували! :) 

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