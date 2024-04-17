Утром россияне обстреляли Одесскую область: под ударом инфраструктура региона

Утром, 17 апреля, оккупационные войска рф нанесли ракетный удар по инфраструктуре Одесской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление председателя Одесской ОВА Олега Кипера в Telegram.

Детали

Утром враг атаковал Одесскую область. Цель террористов - снова инфраструктура региона - рассказал Киперу.

По его словам, пока информации о пострадавших в результате удара нет. Глава ОВА также призвал граждан быть внимательными к сигналам воздушных тревог и оперативно спускаться в укрытия.

Дополнение

О ракетном ударе по Одесской области заявили также и в Силах обороны Юга. Там заявили, что враг продолжает коварную тактику точечных ракетных ударов, в том числе с использованием баллистики.

Утром атакована Одесская область. Под ударом снова инфраструктура региона. Информация о пострадавших не поступала - отчитались военные.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что во время утренней воздушной тревоги по Украине в Одессе прогремел громкий взрыв.