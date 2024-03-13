Утром рф атаковала Одесскую область: авиационную ракету уничтожило ПВО, однако не стоит пренебрегать воздушными тревогами - Кипер

Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер обратился к жителям региона с просьбой реагировать на сигналы воздушных тревог и спускаться в укрытия, передает УНН.

Он напомнил, что утром российские террористы направили по Одесской области ракетный удар.

"Наши силы противовоздушной обороны уничтожили управляемую авиационную ракету, выпущенную с самолета тактической авиации.

Еще раз очень прошу: при объявлении об опасности быстро переходите в укрытие!" - пишет Кипер.

На Одесскую область утром враг совершил ракетную атаку, авиационную ракету уничтожили над морем - Силы обороны Юга