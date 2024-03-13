На Одесскую область утром враг совершил ракетную атаку, авиационную ракету уничтожили над морем - Силы обороны Юга

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
  •  29493 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
  •  49972 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
  •  114065 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
  •  117708 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
  •  117793 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

Эксклюзив
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
  •  23898 просмотра

Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием

Эксклюзив
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
12 марта 2024, 06:42  •  124362 просмотра

НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

Эксклюзив
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
11 марта 2024, 16:27  •  127389 просмотра

Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

Эксклюзив
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
11 марта 2024, 14:51  •  123658 просмотра

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

Эксклюзив
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
11 марта 2024, 14:27  •  114763 просмотра

Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

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На Одесскую область утром враг совершил ракетную атаку, авиационную ракету уничтожили над морем - Силы обороны Юга

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Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
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Курс валют на 13 марта: доллар продолжает расти: курс валют на 13 марта

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Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности

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Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

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Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

8 марта 2024, 11:48  •  280787 просмотра

На Одесскую область утром враг совершил ракетную атаку, авиационную ракету уничтожили над морем - Силы обороны Юга

Утром враг совершил ракетный удар по Одесской области, но силы противовоздушной обороны уничтожили управляемую ракету над морем.

Война •   •  14360 просмотра
На Одесскую область утром враг совершил ракетную атаку, авиационную ракету уничтожили над морем - Силы обороны Юга

В кремле не спешат с ядерной войной, но "готовы": новые угрозы путина

Путин заявляет, что россия "готова" применить ядерное оружие с военно-технической точки зрения, если ее государственности будет угрожать опасность, но утверждает, что нет необходимости использовать его в Украине, и что сценарий ядерной войны не стоит на повестке дня.

Война •   •  16613 просмотра
В кремле не спешат с ядерной войной, но "готовы": новые угрозы путина

В россии опасаются новых вторжений накануне выборов президента - ISW

россия опасается новых вторжений добровольческих формирований на свою территорию накануне президентских выборов 17 марта.

Новости Мира •   •  15545 просмотра
В россии опасаются новых вторжений накануне выборов президента - ISW

Спецпредставитель Китая по Украине провел переговоры с МИД Франции: речь шла о поиске выхода для завершения войны

Специальный посланник Китая Ли Хуэй обсудил с французскими чиновниками войну россии против Украины, подчеркнув необходимость охлаждения ситуации, поиска путей прекращения огня и скорейшего окончания войны.

Война •   •  18339 просмотра
Спецпредставитель Китая по Украине провел переговоры с МИД Франции: речь шла о поиске выхода для завершения войны

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

Глава Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут в сентябре 2022 года выезжала с родителями за границу на автомобиле, который принадлежит "Мегабанку", находящемуся в процессе ликвидации.

Общество •   •  49972 просмотра
Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

Курс валют на 13 марта: доллар продолжает расти: курс валют на 13 марта

Национальный банк Украины девальвировал гривну на 10 копеек, установив официальный курс на уровне 38,4924 UAH/USD.

Экономика •   •  16220 просмотра
Курс валют на 13 марта: доллар продолжает расти: курс валют на 13 марта

россияне били по Сумщине из минометов, артиллерии, дронами и КАБами: есть погибшие и раненые - ОВА

россияне 18 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, вызвав 64 взрыва, повредив 30 квартир в жилом доме, есть пострадавшие.

Война •   •  17783 просмотра
россияне били по Сумщине из минометов, артиллерии, дронами и КАБами: есть погибшие и раненые - ОВА

Армия рф за сутки атаковала 9 областей Украины, обстреляв 208 объектов инфраструктуры - отчет

Российские войска обстреляли 9 областей Украины, атаковав 145 населенных пунктов и 208 объектов инфраструктуры.

Война •   •  15301 просмотра
Армия рф за сутки атаковала 9 областей Украины, обстреляв 208 объектов инфраструктуры - отчет

По Украине поедут дополнительные рейсы поездов на период школьных каникул

На период весенних школьных каникул в Украине Укрзализныця назначает дополнительные поезда по таким популярным направлениям, как Львов, Ивано-Франковск, Ворохта и другие.

Общество •   •  13597 просмотра
По Украине поедут дополнительные рейсы поездов на период школьных каникул

В Конгрессе уже собрали более 160 подписей из 218 за петицию, которая позволит рассмотреть помощь Украине в обход спикера

Демократы в Палате представителей собрали более 160 подписей из 218 необходимых за петицию, которая позволит вынести на голосование пакет помощи Украине в обход спикера.

политика •   •  20061 просмотра
В Конгрессе уже собрали более 160 подписей из 218 за петицию, которая позволит рассмотреть помощь Украине в обход спикера