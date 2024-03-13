На Одесскую область утром враг совершил ракетную атаку, авиационную ракету уничтожили над морем - Силы обороны Юга

Российские войска утром совершили ракетную атаку на Одесскую область, но силы противовоздушной обороны уничтожили управляемую авиационную ракету над морем, сообщили в среду в Силах обороны юга Украины, пишет УНН.

Детали

"Утром враг коварно направил по Одесской области ракетный удар. Управляемую авиационную ракету, выпущенную с самолета тактической авиации, силы противовоздушной обороны уничтожили над морем", - сообщили в Силах обороны юга Украины в Telegram.

В Силах обороны Юга отметили, что враг "продолжает тактику точечных ракетных ударов, испытывая и разведывая системы противовоздушной обороны".

Воздушные Силы информируют о ракете с движением в Одесскую область