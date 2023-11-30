Утренний обстрел Херсона: оккупанты ранили мужчину

Эксклюзив
Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
  •  101555 просмотра

Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки

Эксклюзив
Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
29 ноября  •  172918 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

Эксклюзив
Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
29 ноября  •  168945 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

Эксклюзив
Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист
28 ноября  •  190440 просмотра

Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку
28 ноября  •  184247 просмотра

Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку

Эксклюзив
В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство
28 ноября  •  168538 просмотра

В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство

Эксклюзив
Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался
28 ноября  •  160372 просмотра

Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался

Эксклюзив
В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек
28 ноября  •  155740 просмотра

В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек

Эксклюзив
50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу
28 ноября  •  162425 просмотра

50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу

Эксклюзив
Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно
27 ноября  •  188071 просмотра

Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно

Эксклюзив
В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"
27 ноября  •  169715 просмотра

В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди
27 ноября  •  168153 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди

Эксклюзив
Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны
27 ноября  •  155098 просмотра

Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны

Эксклюзив
Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
28 ноября  •  36634 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

Эксклюзив
Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев
27 ноября  •  153654 просмотра

Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
utrennii-obstrel-khersona-okkupanti-ranili-muzhchinu

Утренний обстрел Херсона: оккупанты ранили мужчину

Киев  •  УНН

30 ноябрь 2023, 09:44  •  16740 просмотра

Read in English

В Херсоне в результате российского обстрела был ранен 71-летний мужчина; ему была оказана амбулаторная медицинская помощь в связи с травмами от взрыва

В результате утреннего обстрела россиянами Херсонского микрорайона Корабел пострадал 71-летний мужчина. Об этом заявили в Херсонской областной государственной администрации, передает УНН.

Детали 

В больницу обратился 71-летний херсонец, который попал под вражеский удар около 09: 30. у него диагностировали взрывную травму, ранение грудной клетки и лица

 - резюмировали в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ также: ночью россияне ударили шестью ракетами С-300 по Донецкой области: 10 человек ранены, под завалами люди

Отмечается, что пострадавшему оказали медпомощь. Дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно.

Дополнение 

Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сегодня заявил, что после 9.00 российские войска обстреляли Корабельный район Херсона с временно оккупированного Левобережья. 

По его словам оккупанты попали в жилые кварталы и повредили ряд многоэтажек.

Напомним

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что за минувшие сутки российские войска обстреляли Херсонскую область более сотни раз выпустив 656 снарядов из минометов, артиллерии.   

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ракетный удар рф по Донецкой области: из-под завалов жилого дома достали тело мужчины

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
Ранковий обстріл Херсона: окупанти поранили чоловіка
Morning shelling of Kherson: invaders wounded a man
Новости по теме

Утренний обстрел Херсона: оккупанты ранили мужчину

В Херсоне в результате российского обстрела был ранен 71-летний мужчина; ему была оказана амбулаторная медицинская помощь в связи с травмами от взрыва.

Война •   •  16740 просмотра
Утренний обстрел Херсона: оккупанты ранили мужчину

рф разворачивает на оккупированной Херсонщине новосформированную десантно-штурмовую дивизию-британская разведка

россия перебрасывает в оккупированную Херсонскую область новую 104-ю десантно-штурмовую дивизию, которая, по данным британской разведки, вероятно, плохо обучена.

Война •   •  15711 просмотра
рф разворачивает на оккупированной Херсонщине новосформированную десантно-штурмовую дивизию-британская разведка

Эстония готова закрыть границу с россией из-за "гибридной атаки" с мигрантами

Министр иностранных дел Эстонии Маркус Цахкна предупреждает о возможном закрытии границы с рф на фоне роста притока мигрантов, описывая это как гибридную атаку москвы.

Новости Мира •   •  12012 просмотра
Эстония готова закрыть границу с россией из-за "гибридной атаки" с мигрантами

В Черновцах патрульные спасли мужчину от переохлаждения

В Черновцах патрульные полицейские спасли мужчину, который страдал от переохлаждения, оказав ему первую медицинскую помощь до того, как он был госпитализирован. Они отреагировали после сообщений о человеке, который нуждается в срочной помощи на улице Сторожинецкого.

Общество •   •  12149 просмотра
В Черновцах патрульные спасли мужчину от переохлаждения

россияне обстреляли Корабельный район Херсона: попали в жилые кварталы

Российские войска обстреляли Корабельный район Херсона, повредив жилые здания и автомобиль, сообщений о жертвах пока нет.

Война •   •  17676 просмотра
россияне обстреляли Корабельный район Херсона: попали в жилые кварталы

СБУ ночью взорвала тоннель в бурятии, который рф использует для военных поставок из Китая - источника

Служба безопасности Украины взорвала Северомуйский тоннель в бурятии, нарушив ключевой маршрут поставок российских военных из Китая. Операция, которая не была официально подтверждена, привела к ущербу, который в настоящее время оценивается российскими властями.

Война •   •  20177 просмотра
СБУ ночью взорвала тоннель в бурятии, который рф использует для военных поставок из Китая - источника

"Готовятся отражать приход Сил обороны": "АТЕШ" фиксирует вражеские грузовики с "зубами дракона" в Крыму

Движение "АТЕШ" сообщило о движении грузовиков со средствами защиты "зубы дракона" в направлении Евпатории в оккупированном Крыму, сигнализируя о подготовке рф отражать приход Сил обороны.

Война •   •  19601 просмотра
"Готовятся отражать приход Сил обороны": "АТЕШ" фиксирует вражеские грузовики с "зубами дракона" в Крыму

В результате падения обломков вражеской ракеты в Кривом Роге поврежден дом, пострадавших нет - Вилкул

Осколки вражеской ракеты повредили жилой дом в Кривом Роге во время воздушной тревоги, но никто не пострадал, сообщает Александр Вилкул.

Война •   •  22927 просмотра
В результате падения обломков вражеской ракеты в Кривом Роге поврежден дом, пострадавших нет - Вилкул

В Серебрянском лесничестве отбили несколько штурмов врага, оккупанты обстреляли Невское и Белогоровку - ОВА

Российские войска штурмовали в Луганской области, обстреляв Невское и Белогоровку из минометов и артиллерии, в то время как украинские силы отбили атаки в нескольких районах. В освобожденные села была доставлена помощь, а женщина была эвакуирована для оказания медицинской помощи

Война •   •  20350 просмотра
В Серебрянском лесничестве отбили несколько штурмов врага, оккупанты обстреляли Невское и Белогоровку - ОВА

Стрельба на остановке в Иерусалиме: убиты три мирных жителя, среди них судья-раввин

Теракт в Иерусалиме продолжался меньше минуты. За это время боевики успели убить или ранить 9 человек, а случайно проезжавшие мимо солдаты ЦАХАЛа ликвидировали террористов.

Новости Мира •   •  16379 просмотра
Стрельба на остановке в Иерусалиме: убиты три мирных жителя, среди них судья-раввин