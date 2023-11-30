Утренний обстрел Херсона: оккупанты ранили мужчину
Киев • УНН
В Херсоне в результате российского обстрела был ранен 71-летний мужчина; ему была оказана амбулаторная медицинская помощь в связи с травмами от взрыва
В результате утреннего обстрела россиянами Херсонского микрорайона Корабел пострадал 71-летний мужчина. Об этом заявили в Херсонской областной государственной администрации, передает УНН.
Детали
В больницу обратился 71-летний херсонец, который попал под вражеский удар около 09: 30. у него диагностировали взрывную травму, ранение грудной клетки и лица
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Отмечается, что пострадавшему оказали медпомощь. Дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно.
Дополнение
Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сегодня заявил, что после 9.00 российские войска обстреляли Корабельный район Херсона с временно оккупированного Левобережья.
По его словам оккупанты попали в жилые кварталы и повредили ряд многоэтажек.
Напомним
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что за минувшие сутки российские войска обстреляли Херсонскую область более сотни раз выпустив 656 снарядов из минометов, артиллерии.
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В Херсоне в результате российского обстрела был ранен 71-летний мужчина; ему была оказана амбулаторная медицинская помощь в связи с травмами от взрыва.
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