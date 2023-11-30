Утренний обстрел Херсона: оккупанты ранили мужчину

В Серебрянском лесничестве отбили несколько штурмов врага, оккупанты обстреляли Невское и Белогоровку - ОВА

Российские войска штурмовали в Луганской области, обстреляв Невское и Белогоровку из минометов и артиллерии, в то время как украинские силы отбили атаки в нескольких районах. В освобожденные села была доставлена помощь, а женщина была эвакуирована для оказания медицинской помощи