"Утопленные" фортификации в Одесской области - военные игнорируют критику руководства нацпарка "Тузловские лиманы"

Время от времени в соцсетях появляются фото якобы затопленных тетраподов - фортификационных сооружений, которые должны защитить Одесскую область от возможной высадки вражеского десанта на побережье Черного моря. Недавно соответствующие фото опубликованы руководством нацпарка "Тузловские лиманы" с критикой места размещения тетраподов, которые тонут в песке. Зато военные, которые определяют места размещения таких тетраподов - комментариев избегают, сообщает УНН.

Командование оперативной группировки военных "Дунай" не обнародует публичную позицию по данному вопросу, поэтому определить насколько критика руководства нацпарка "Тузловские лиманы" объективна - сложно. Впрочем, сотрудник парка Иван Русев отметил, что при размещении тетраподов - с экспертами не посоветовались.

Несколько месяцев назад установили эти тетраподы на песке, но элементарно не учли мнение экспертов по береговедению - где именно следует их установить, чтобы они гарантированно смогли выполнить свою функцию и море их не закопало- заявил Русев.

По его словам, практически любая прибрежная морская полоса и сооружения, которые располагают в ее пределах, подвергаются воздействию волн.

Волны, в сочетании с ветрами, способны перемещать песчаные береговые линии и уничтожать пляжи.

"И для предотвращения подобных неприятностей, как защита в отдельных случаях и были придуманы необычные штуки, под названием тетраподы, но устанавливать их "где попало" без экспертного заключения, просто бессмысленно", - отметил Русев.

Добавим, что УНН еще месяц назад обратился к Командованию оперативной группировки военных "Дунай" с просьбой объяснить, почему именно такие локации определены для размещения оборонительных сооружений. И пока редакция до сих пор ожидает ответа от военных, комментарий предоставили в Одесской областной администрации. Там ответили, что враг не прекращает попыток атаковать Одесскую область. Поэтому военные дают указания, где и как строить оборонительные сооружения.

"Специалистами по оборонному делу, нашими военными, было определено, смоделировано и спланировано порядок, средство и место расположения фортификационных сооружений с целью укрепления границ государства, в том числе - побережья Черного моря", - отметили в Одесской ОГА.

Относительно якобы подтопленных четвероногих в Одесской ОВА отметили, что комментарии по этой теме входят за пределы компетенции администрации, поскольку целесообразность и места расположения фортификационных сооружений определяется исключительно военными.

Однако предоставили фото, где видны работы с этими фортификациями, и они не затоплены.