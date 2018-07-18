Утилизация медотходов: столичные роддомы работают с посредниками
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Киевский городской родильный дом №2 заключил договор об утилизации медицинских отходов с фирмой, не имеющей лицензии на соответствующие услуги, передает УНН.
В текущем году столичный роддом объявил тендер на закупку услуг по перевозке для дальнейшего обезвреживания токсичных, медицинских и опасных отходов.
Открытый аукцион среди участников тендерной процедуры состоялся 12 марта. Победу в тендере получило ООО "Центр экобезопасности и гигиены". Ценовое предложение общества составило 71 тыс. 999 грн, в то время как ожидаемая стоимость тендера составила 199 тыс. 990 грн.
Соответственно, Киевский городской родильный дом №2 заключил с победителем договор о перевозке для дальнейшего обезвреживания медицинских отходов.
Однако, согласно реестру лицензиатов Минприроды, ООО "Центр экобезопасности и гигиены" имеет лицензию только на перевозку опасных отходов. Дальнейшая судьба опасных медицинских отходов неизвестна.
Несколько ранее сотрудничество с псевдоутилизатором медицинских отходов заключил Киевский городской родильный дом №1.
В тендере роддома победу одержала та же компания - "Центр экобезопасности и гигиены".
Однако указанное Общество далеко не единственное предприятие в перечне тех, кто берется за утилизацию медицинских отходов, не имея при этом собственных производственных мощностей, рассказывает председатель Ассоциации утилизаторов опасных отходов Кирилл Косоуров.
Он убежден, что деятельность таких компаний должна быть заблокирована.
"Любой организатор закупки может выставлять свои условия тендера. Существуют компании, которые четко указывают, что к закупке допускаются только те предприятия, которые имеют собственную материально-техническую базу (МТБ). Но в законе (ЗУ "О публичных закупках" - ред.) есть лазейки, через которые можно обжаловать условия тендера как такие, что были не конкурентны, например.
Поэтому Ассоциация уже давно выступает за то, чтобы на рынке опасных отходов вообще не было фирм-посредников. Такие компании - это щель для злоупотреблений, махинаций, их надо просто закрыть", - пояснил он.
Напомним, в 2018 году Минприроды начало проверки спецкомпаний, которые имеют лицензии на утилизацию опасных отходов. С начала года проверено 59 спецпредприятий. В итоге, лицензий на обращение с опасными отходами были лишены 25 компаний.