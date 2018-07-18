Утилізація медвідходів: столичні пологові будинки працюють з посередниками

У поточному році столичний пологовий будинок оголосив тендер на закупівлю послуг із перевезення для подальшого знешкодження токсичних, медичних та небезпечних відходів.

Відкритий аукціон серед учасників тендерної процедури відбувся 12 березня. Перемогу у тендері отримало ТОВ "Центр екобезпеки та гігієни". Цінова пропозиція Товариства становила 71 тис. 999 грн, в той час як очікувана вартість тендеру становила 199 тис. 990 грн.

Відповідно, Київський міський пологовий будинок №2 уклав з переможцем договір про перевезення для подальшого знешкодження медичних відходів.

Однак, згідно із реєстром ліцензіатів Мінприроди, ТОВ "Центр екобезпеки та гігієни" має ліцензію лише на перевезення небезпечних відходів. Подальша доля небезпечних медичних відходів невідома.

Дещо раніше до співпраці із псевдоутилізатором медичних відходів вдався Київський міський пологовий будинок №1.

У тендері пологового будинку перемогу отримала та ж сама компанія - "Центр екобезпеки та гігієни".

Проте, вказане Товариство далеко не єдине підприємство у переліку тих, хто береться за утилізацію медичних відходів, не маючи при цьому власних виробничих потужностей, розповідає голова Асоціації утилізаторів небезпечних відходів Кирило Косоуров.

Він переконаний, що діяльність таких компаній має бути заблокована.

"Будь-який організатор закупівлі може виставляти свої умови тендеру. Існують компанії, які чітко вказують, що до закупівлі допускаються лише ті підприємства, які мають власну матеріально-технічну базу (МТБ). Але у законі (ЗУ “Про публічні закупівлі” — ред.) є шпаринки, через які можна оскаржити умови тендеру як такі, що були не конкурентні, наприклад.

Тому Асоціація вже давно виступає за те, щоб на ринку небезпечних відходів взагалі не було фірм-посередників. Такі компанії — це шпарина для зловживань, махінацій, їх треба просто закрити“, — пояснив він.

Нагадаємо, у 2018 році Мінприроди розпочало перевірки спецкомпаній, які мають ліцензії на утилізацію небезпечних відходів. З початку року перевірено 59 спецпідприємств. У підсумку, ліцензій на поводження з небезпечними відходами були позбавлені 25 компаній.