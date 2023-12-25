Устроил стрельбу на дороге: в центре Киева полиция задержала мужчину

В Киеве патрульные оперативно задержали мужчину, который, вероятно, устроил стрельбу на дороге, передает УНН со ссылкой на сообщение патрульной полиции.

Детали

По данным правоохранителей, происшествие произошло вчера в Печерском районе, откуда на линию 112 поступил вызов о стрельбе. Заявитель сообщил, что на улице Шелковичной заметил авто Porsche и услышал несколько выстрелов, после чего транспортное средство уехало с места происшествия в неизвестном направлении.

Инспекторы обнаружили и остановили автомобиль, на который указывал заявитель, на бульваре Леси Украинки. В машине находился 40-летний водитель и 25-летний пассажир. Последний имел признаки алкогольного опьянения и вел себя агрессивно. Во время поверхностной проверки патрульные обнаружили вероятные патроны и стреляную гильзу.

Поэтому стражи порядка задержали гражданина, обеспечили охрану места происшествия и вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.

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