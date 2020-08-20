Успешность концессии портов Украины объяснили "политической волей Зеленского"

О необходимости передачи портов в концессию было много спекуляций, уточнил эксперт.

"Сам процесс передачи - это вертикаль Кабмина, скорее, а не президента. А Президент тут - через большинство в Раде и назначение Кабмина, и обозначенный политический вектор. Если мне не изменяет память, то он его обозначал", - говорит Соколов.

Напомним, что в прошлом году Владимир Зеленский обозначил концессию портов "Ольвия" и "Херсон" приоритетом государства и поручил министру инфраструктуры Владиславу Криклию завершить конкурсы и отобрать победителей-концессионеров до января 2020 года. Ими стали компании "Рисоил-Херсон" и QTerminals. Уже в июне был успешно передан в концессию порт "Херсон", а сегодня, 20 августа - порт "Ольвия" (Николаев).

По убеждению Соколова, теперь важно поддержать заданный вектор и не застопорить процесс.

"За короткий промежуток времени удалось передать в концессию два порта. Потому что оба проекта готовились одновременно", - напомнил Соколов.

Передача портов в концессию – мировая практика, продолжил эксперт.

"А смысл идти против нее? Актив все равно потом возвращается в собственность государства", - добавил Соколов.

Мнение эксперта разделяет инвестиционный аналитик, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса. Передача портов в концессию привлечет инвестиции в страну, и избавит украинские порты от неэффективного управленца в лице государства.

"Государство – неэффективный управленец, где есть государство – там все коррупция, и там нет развития. Где есть приватные инвестиции – туда заходят деньги, и там нет коррупции. То есть, путем концессии мы выигрываем по всем направлениям", - добавил он.

Как сообщалось ранее в УНН, порт "Ольвия" передали в концессию: что предусматривает договор.