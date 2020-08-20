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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 88370 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102774 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108057 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128367 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101452 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102235 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104083 просмотра

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Успешность концессии портов Украины объяснили "политической волей Зеленского"

Успешность концессии портов Украины объяснили "политической волей Зеленского"

Киев  •  УНН

 • 18090 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. О необходимости передачи украинских портов в концессию говорили много и давно. В частности, предшественники действующей власти. Но не так давно процесс активизировался, в том числе, благодаря четко определенному Президентом вектору. Об этом в комментарии УНН заявил директор по развитию компании Stark Shipping Андрей Соколов.

О необходимости передачи портов в концессию было много спекуляций, уточнил эксперт.

"Сам процесс передачи - это вертикаль Кабмина, скорее, а не президента. А Президент тут - через большинство в Раде и назначение Кабмина, и обозначенный политический вектор. Если мне не изменяет память, то он его обозначал", - говорит Соколов.

Напомним, что в прошлом году Владимир Зеленский обозначил концессию портов "Ольвия" и "Херсон" приоритетом государства и поручил министру инфраструктуры Владиславу Криклию завершить конкурсы и отобрать победителей-концессионеров до января 2020 года. Ими стали компании "Рисоил-Херсон" и QTerminals. Уже в июне был успешно передан в концессию порт "Херсон", а сегодня, 20 августа - порт "Ольвия" (Николаев).

По убеждению Соколова, теперь важно поддержать заданный вектор и не застопорить процесс.

"За короткий промежуток времени удалось передать в концессию два порта. Потому что оба проекта готовились одновременно", - напомнил Соколов.

Передача портов в концессию – мировая практика, продолжил эксперт.

"А смысл идти против нее? Актив все равно потом возвращается в собственность государства", - добавил Соколов.

Мнение эксперта разделяет инвестиционный аналитик, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса. Передача портов в концессию привлечет инвестиции в страну, и избавит украинские порты от неэффективного управленца в лице государства.

"Государство – неэффективный управленец, где есть государство – там все коррупция, и там нет развития. Где есть приватные инвестиции – туда заходят деньги, и там нет коррупции. То есть, путем концессии мы выигрываем по всем направлениям", - добавил он.

Как сообщалось ранее в УНН, порт "Ольвия" передали в концессию: что предусматривает договор.

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