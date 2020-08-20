Успішність концесії портів України пояснили "політичною волею Зеленського"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Про необхідність передачі українських портів у концесію говорили багато і давно. Зокрема, попередники чинної влади. Але не так давно процес активізувався, у тому числі, завдяки чітко визначеному Президентом вектору. Про це у коментарі УНН заявив директор з розвитку компанії Stark Shipping Андрій Соколов.
Щодо необхідності передачі портів у концесію було багато спекуляцій, уточнив експерт.
"Сам процес передачі - це вертикаль Кабміну, швидше, а не президента. А Президент тут - через більшість у Раді і призначення Кабміну, і вихначений політичний вектор. Якщо мені не зраджує пам'ять, то він його визначив", - каже Соколов.
Нагадаємо, що у минулому році Володимир Зеленський визначив концесію портів "Ольвія" і "Херсон" пріоритетом держави і доручив міністру інфраструктури Владиславу Криклію завершити конкурси та відібрати переможців-концесіонерів до січня 2020 року. Ними стали компанії "Рісойл-Херсон" і QTerminals. Уже в червні був успішно переданий у концесію порт "Херсон", а сьогодні, 20 серпня, - порт "Ольвія" (Миколаїв).
На переконання Соколова, тепер важливо підтримати заданий вектор і не застопорити процес.
"За короткий проміжок часу вдалося передати у концесію два порти. Тому що обидва проекти готувалися одночасно", - нагадав Соколов.
Передача портів у концесію - світова практика, продовжив експерт.
"А сенс йти проти неї? Актив все одно потім повертається у власність держави", - додав Соколов.
Думку експерта розділяє інвестиційний аналітик, фахівець відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса. Передача портів у концесію привабить інвестиції у країну, і позбавить українські порти від неефективного управлінця в особі держави.
"Держава - неефективний управлінець, де є держава - там все корупція, і там немає розвитку. Де є приватні інвестиції - туди заходять гроші, і там немає корупції. Тобто шляхом концесії ми виграємо в усіх напрямках", - додав він.
Як повідомлялося раніше в УНН, порт "Ольвія" передали у концесію: що передбачає договір.