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Успішність концесії портів України пояснили "політичною волею Зеленського"

Успішність концесії портів України пояснили "політичною волею Зеленського"

Київ • УНН

 • 18093 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Про необхідність передачі українських портів у концесію говорили багато і давно. Зокрема, попередники чинної влади. Але не так давно процес активізувався, у тому числі, завдяки чітко визначеному Президентом вектору. Про це у коментарі УНН заявив директор з розвитку компанії Stark Shipping Андрій Соколов.

Щодо необхідності передачі портів у концесію було багато спекуляцій, уточнив експерт.

"Сам процес передачі - це вертикаль Кабміну, швидше, а не президента. А Президент тут - через більшість у Раді і призначення Кабміну, і вихначений політичний вектор. Якщо мені не зраджує пам'ять, то він його визначив", - каже Соколов.

Нагадаємо, що у минулому році Володимир Зеленський визначив концесію портів "Ольвія" і "Херсон" пріоритетом держави і доручив міністру інфраструктури Владиславу Криклію завершити конкурси та відібрати переможців-концесіонерів до січня 2020 року. Ними стали компанії "Рісойл-Херсон" і QTerminals. Уже в червні був успішно переданий у концесію порт "Херсон", а сьогодні, 20 серпня, - порт "Ольвія" (Миколаїв).

На переконання Соколова, тепер важливо підтримати заданий вектор і не застопорити процес.

"За короткий проміжок часу вдалося передати у концесію два порти. Тому що обидва проекти готувалися одночасно", - нагадав Соколов.

Передача портів у концесію - світова практика, продовжив експерт.

"А сенс йти проти неї? Актив все одно потім повертається у власність держави", - додав Соколов.

Думку експерта розділяє інвестиційний аналітик, фахівець відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса. Передача портів у концесію привабить інвестиції у країну, і позбавить українські порти від неефективного управлінця в особі держави.

"Держава - неефективний управлінець, де є держава - там все корупція, і там немає розвитку. Де є приватні інвестиції - туди заходять гроші, і там немає корупції. Тобто шляхом концесії ми виграємо в усіх напрямках", - додав він.

Як повідомлялося раніше в УНН, порт "Ольвія" передали у концесію: що передбачає договір.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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