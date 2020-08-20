Успішність концесії портів України пояснили "політичною волею Зеленського"

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Про необхідність передачі українських портів у концесію говорили багато і давно. Зокрема, попередники чинної влади. Але не так давно процес активізувався, у тому числі, завдяки чітко визначеному Президентом вектору. Про це у коментарі УНН заявив директор з розвитку компанії Stark Shipping Андрій Соколов.