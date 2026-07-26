Успей вернуться из СЗЧ в строй: бригада "Любарт" присоединяется к упрощенной процедуре Минобороны

Бойцы Национальной гвардии, которые в свое время покинули свои подразделения, теперь имеют шанс вернуться к побратимам без суда и лишней бумажной волокиты. К официальной программе упрощенного восстановления присоединился 1-й корпус НГУ "Азов", в составе которого боевые задачи выполняет легендарное волынское подразделение — 20-я бригада оперативного назначения "Любарт", пишет УНН.

Командование подчеркивает: никто не обвиняет и не осуждает воинов за этот шаг. Все понимают, что обстоятельства бывают разными, а психологическое или физическое выгорание — тяжелая реальность войны. Сейчас главное не прошлые ошибки, а готовность защищать страну дальше.

Государственная инициатива дает реальную возможность осуществить возвращение из СЗЧ абсолютно легально. Воспользоваться этим шансом и пройти восстановление из СЗЧ без судебных заседаний можно только в четко определенный период — с 12 июня по 20 сентября 2026 года. Подать заявку и оформить восстановление на службе по упрощенным правилам и без правовых последствий можно только в течение этих нескольких месяцев — вне указанного срока вернуться в ряды Сил обороны можно будет исключительно через длительные судебные процессы.

Не формальность, а осознанный отбор: принципы бригады "Любарт"

В то же время в подразделении подчеркивают, что восстановление после самовольного оставления части рассматривается исключительно индивидуально — "Любарт", как часть азовской семьи, не берет в свои ряды кого попало. Каждый случай тщательно анализируется, а решение принимается после комплексного изучения причин СЗЧ.

Ключевыми критериями для успешного восстановления являются:

Внутренняя мотивация и искреннее желание человека продолжать службу и вернуться к выполнению обязанностей.

Предыдущий боевой опыт, профессиональные навыки бойца, а также его репутация во время предыдущей службы;

В 1-м корпусе "Азов" и в бригаде "Любарт", в частности, особое внимание уделяют доверию внутри коллектива. Возвращение предполагает готовность принять строгие правила подразделения, его стандарты и работать в команде наравне с другими бойцами.