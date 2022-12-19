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Усеян обломками уничтоженной российской техники: как сейчас выглядит остров Змеиный

Усеян обломками уничтоженной российской техники: как сейчас выглядит остров Змеиный

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ показали фото усеянного обломками уничтоженной российской техники острова Змеиный, передает УНН.

Детали

По данным Страткома ВСУ, из интересного на острове есть уничтоженный ЗРПК "Панцирь-С1", две ТЗМ к нему в таком же состоянии, остатки Ми-8АМТШ и поврежденный Тор-М.

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Напомним

30 июня оперативное командование "Юг" сообщило, что ночью российские оккупанты спешно эвакуировали остатки своих сил из Змеиного и, вероятно, покинули остров.

Впоследствии минобороны рф подтвердило вывод русских войск с острова Змеиный и назвало это "шагом доброй воли".

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный показал, как ВСУ выбивали оккупантов из Змеиного.

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