Усеян обломками уничтоженной российской техники: как сейчас выглядит остров Змеиный
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ показали фото усеянного обломками уничтоженной российской техники острова Змеиный, передает УНН.
Детали
По данным Страткома ВСУ, из интересного на острове есть уничтоженный ЗРПК "Панцирь-С1", две ТЗМ к нему в таком же состоянии, остатки Ми-8АМТШ и поврежденный Тор-М.
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Напомним
30 июня оперативное командование "Юг" сообщило, что ночью российские оккупанты спешно эвакуировали остатки своих сил из Змеиного и, вероятно, покинули остров.
Впоследствии минобороны рф подтвердило вывод русских войск с острова Змеиный и назвало это "шагом доброй воли".
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный показал, как ВСУ выбивали оккупантов из Змеиного.