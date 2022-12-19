Усіяний уламками знищеної російської техніки: як зараз виглядає острів Зміїний
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ показали фото усіяного уламками знищеної російської техніки острова Зміїний, передає УНН.
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За даними СтратКому ЗСУ, з цікавого на острові є знищений ЗРПК "Панцир-С1", дві ТЗМ до нього в такому ж стані, залишки Мі-8АМТШ та пошкоджений Тор-М.
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Нагадаємо
30 червня оперативне командування "Південь" повідомило, що вночі російські окупанти поспіхом евакуювали залишки своїх сил зі Зміїного і, ймовірно, покинули острів.
Згодом міноборони рф підтвердило виведення російських військ з острова Зміїний і назвало це "кроком доброї волі".
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав, як ЗСУ вибивали окупантів зі Зміїного.