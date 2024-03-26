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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Усиливают контроль над информационным полем: оккупанты на ВОТ призывают жителей доносить друг на друга

Усиливают контроль над информационным полем: оккупанты на ВОТ призывают жителей доносить друг на друга

Киев  •  УНН

26 марта 2024, 15:43  •  7689 просмотра

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На временно оккупированных территориях российские оккупанты усиливают контроль над информационным полем и призывают жителей доносить друг на друга через чат-боты, где предлагают сообщать о "признаках экстремистской деятельности" как повод для запугивания украинцев и подавления сопротивления.

На временно оккупированных территориях оккупанты усиливают контроль над информационным полем и призывают жителей доносить друг на друга. В частности, создали чат-бот, куда предлагают писать о выявленных "признаках экстремистской деятельности". Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

"Под предлогом "борьбы с экстремистами" россияне на захваченных территориях усиливают контроль над информационным полем и призывают жителей доносить друг на друга", - сообщил Федоров.

Он напомнил, что уже больше года на временно оккупированных территориях работает чат-бот, куда оккупанты призывают сообщать о "подозрительных" лицах. Однако, теперь оккупанты создали еще один чат-бот, куда предлагают писать о выявленных "признаках экстремистской деятельности".

"Никаких экстремистов, кроме вымышленных или назначенных россиянами "виновными" в сфальсифицированных делах, на ВОТ нет. А за призывами к "бдительности" стоит страх перед Силами сопротивления и желание запугать украинцев", - добавляет Федоров.

Напомним

На временно оккупированных территориях оккупанты под видом контртеррористических мероприятий увеличили количество проверок на блокпостах. На самом деле проверки проводятся для запугивания местных и поиск имущества, которое еще можно украсть.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
ivan-fedorov-politykИван Федоров
zaporozheЗапорожье
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