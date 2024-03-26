Усиливают контроль над информационным полем: оккупанты на ВОТ призывают жителей доносить друг на друга

На временно оккупированных территориях оккупанты усиливают контроль над информационным полем и призывают жителей доносить друг на друга. В частности, создали чат-бот, куда предлагают писать о выявленных "признаках экстремистской деятельности". Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

"Под предлогом "борьбы с экстремистами" россияне на захваченных территориях усиливают контроль над информационным полем и призывают жителей доносить друг на друга", - сообщил Федоров.

Он напомнил, что уже больше года на временно оккупированных территориях работает чат-бот, куда оккупанты призывают сообщать о "подозрительных" лицах. Однако, теперь оккупанты создали еще один чат-бот, куда предлагают писать о выявленных "признаках экстремистской деятельности".

"Никаких экстремистов, кроме вымышленных или назначенных россиянами "виновными" в сфальсифицированных делах, на ВОТ нет. А за призывами к "бдительности" стоит страх перед Силами сопротивления и желание запугать украинцев", - добавляет Федоров.

Напомним

На временно оккупированных территориях оккупанты под видом контртеррористических мероприятий увеличили количество проверок на блокпостах. На самом деле проверки проводятся для запугивания местных и поиск имущества, которое еще можно украсть.