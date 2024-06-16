Усиление на поле боя и международной политики: Зеленский о том, как можно повлиять на рф

Президент Владимир Зеленский назвал инструменты, которые могут заставить россию сесть за стол и вести цивилизованный диалог, это усиление Украины на поле боя и параллельно усиление международной политики. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Нужно искать другие инструменты, кроме дипломатии. Нужна сильная армия, надо быть сильным. Эти люди понимают только силу. Я вижу только такие пути. Усиление на поле боя и параллельно усиление международной политики, - сказал Зеленский.

Он считает, что сегодня неплохое начало в Швейцарии на Саммите мира демонстрации усиления дипломатии.

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Зеленский заявлял, что присутствие россии на втором Саммите мира будет говорить о том, что они решили, или их заставил мир закончить войну. Также рф может уже завтра начать переговоры, если они выйдут из украинских территорий.