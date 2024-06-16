Посилення на полі бою та міжнародної політики: Зеленський про те, як можна вплинути на рф
Київ • УНН
Україні необхідно посилити свої військові можливості на полі бою та посилити міжнародний дипломатичний тиск, щоб змусити росію вести переговори про припинення війни і вивести війська з українських територій.
Президент Володимир Зеленський назвав інструменти, які можуть змусити росію сісти за стіл та вести цивілізований діалог, це посилення України на полі бою та паралельно посилення міжнародної політики. Про це він заявив під час пресконференції, передає кореспондент УНН.
Потрібно шукати інші інструменти, окрім дипломатії. Треба сильна армія, треба бути сильним. Ці люди розуміють тільки силу. Я бачу тільки такі шляхи. Посилення на полі бою та паралельно посилення міжнародної політики,
Він вважає, що сьогодні непоганий початок у Швейцарії на Саміті миру демонстрації посилення дипломатії.
Доповнення
Зеленський заявляв, що присутність росії на другому Саміті миру буде говорити про те, що вони вирішили, або їх змусив світ закінчити війну. Також рф може вже завтра розпочати перемовини, якщо вони вийдуть з українських територій.