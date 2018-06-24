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Всех нападавших на лагерь ромов во Львове задержали – Князев

Всех нападавших на лагерь ромов во Львове задержали – Князев

Киев  •  УНН

 • 15519 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Нападение на лагерь цыган в Львове квалифицировано следователями как умышленное убийство, совершенное группой лиц. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

По словам Князева, нападение группы молодых людей на временное поселение ромов произошло вчера, 23 июня, около полуночи во Львове. Во время нападения 24-летний житель Закарпатской области получил смертельные ножевые ранения. Еще четыре человека - 10-летний мальчик, двое 19-летних юношей и 30-летняя женщина - получили телесные повреждения.

"Работники львовской полиции оперативно задержали семерых молодых людей в возрасте 16-17 лет, жителей Львова, подозреваемых в причастности к нападению. Кроме того, полицейские установили и задержали 20-летнего организатора этого нападения. С места происшествия изъяты вещественные доказательства, в частности нож, которым нанесено ранение погибшем, другие предметы, которые злоумышленники использовали для нанесения повреждений жителям лагеря. Кроме того, сейчас полицейские устанавливают и доставляют в отделения полиции других лиц, которые могут быть причастны к этому нападению", - отметили в полиции.

Решается вопрос о задержании участников нападения согласно ст. 208 УПК. Следователи квалифицировали их действия по п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины - умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Расследование находится на контроле руководства Нацполиции и Министерства внутренних дел.

Напомним, во Львове напали на лагерь цыган. Львовские полицейские задержали семь злоумышленников, причастных к нападению. В результате нападения на лагерь цыган четыре человека получили ножевые ранения, один пострадавший погиб. Мэр Львова Андрей Садовый отметил, что пострадавшим от нападения на несколько дней предоставят убежище.

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