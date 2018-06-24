Усіх нападників на табір ромів у Львові затримали – Князєв
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Напад на табір ромів у Львові кваліфіковано слідчими як умисне вбивство, вчинене групою осіб. Про це заявив голова Національної поліції України Сергій Князєв, передає УНН з посиланням на прес-службу Нацполіції.
За словами Князєва, напад групи молодиків на тимчасове поселення ромів стався вчора, 23 червня, близько опівночі у Львові. Під час нападу 24-річний мешканець Закарпатської області отримав смертельні ножові поранення. Ще четверо осіб – 10-річний хлопчик, двоє 19-річних юнаків і 30-річна жінка – отримали тілесні ушкодження.
"Працівники львівської поліції оперативно затримали сімох молодиків віком 16-17 років, жителів Львова, підозрюваних у причетності до нападу. Крім того, поліцейські встановили та затримали 20-річного організатора цього нападу. З місця події вилучено речові докази, зокрема ніж, яким нанесено поранення загиблому, інші предмети, що їх зловмисники використовували для нанесення ушкоджень жителям табору. Крім того, зараз поліцейські встановлюють і доставляють до відділень поліції інших осіб, які можуть бути причетними до цього нападу", – зазначили в поліції.
Вирішується питання про затримання учасників нападу згідно зі ст. 208 КПК. Слідчі кваліфікували їхні дії за п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України – умисне вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою.
Затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.
Розслідування перебуває на контролі керівництва Нацполіції та Міністерства внутрішніх справ.
Нагадаємо, у Львові напали на табір ромів. Львівські поліцейські затримали семеро зловмисників, причетних до нападу. Внаслідок нападу на табір ромів четверо осіб отримали ножові поранення, один постраждалий загинув. Мер Львова Андрій Садовий зазначив, що постраждалим від нападу на кілька днів нададуть притулок.