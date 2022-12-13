Усика обязали провести бой против чемпиона по Великобритании
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Мировая боксерская ассоциация (WBA) назначила Александру Усику бой за титул чемпиона мира в сверхтяжелом весе с британцем Даниэлем Дюбуа. Об этом сообщает пресс-служба на своей странице в Twitter, информирует УНН.
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"Комитет Всемирной боксерской ассоциации (WBA) постановил провести бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе между суперчемпионом Александром Усиком и чемпионом Даниэлем Дюбуа", - говорится в заявлении организации.
Дополнение
Украинский боксер, обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик стал послом United24.
Менеджер украинского боксера Эгис Климас рассказал о деталях предстоящего поединка между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Он отметил, что вероятная дата и место установлены.